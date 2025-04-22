Россия вывозит зерно и газ

На одном из танкеров были скрыты идентификационные данные на корме, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Крым.Реалии".

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Кроме того, возле зернового терминала в Керченском порту журналисты заметили поезд с вагонами для перевозки зерна. Неизвестно, были ли они загружены, но раньше именно отсюда вывозили украинское зерно в страны Ближнего Востока.

С начала полномасштабной войны Россия активно использует порты Крыма, несмотря на международные санкции и запрет на международное судоходство в этих водах.

По данным "Крым.Реалии", Керченский порт часто используют для незаконного экспорта – вывозят как украинское зерно, так и сжиженный газ.

Заметьте! В других портах Крыма (Севастополе, Керчи и Феодосии) перегружают стратегические грузы, в частности ильменит для "Крымского Титана" и нефтепродукты.