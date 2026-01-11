Втрата пільг та виплат: за що можуть позбавити статусу УБД

В Україні статус учасника бойових дій не є безумовним та може бути скасований. Законодавство чітко окреслює випадки, коли держава має право анулювати УБД, а також визначає перелік підстав, за яких ветеран може втратити цей статус разом із пов’язаними пільгами.

Кому можуть анулювати статус УБД?

Ключовими підставами для скасування статусу є серйозні правопорушення та зловживання. Зокрема, йдеться про вчинення умисних тяжких або особливо тяжких злочинів під час проходження служби чи виконання бойових завдань, пише 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Окремою підставою є встановлення факту подання неправдивих відомостей: як щодо участі в бойових діях, так й щодо особистих даних, на підставі яких статус було надано. Крім того, закон допускає добровільну відмову військовослужбовця від УБД.

Які наслідки тягне позбавлення статусу УБД?

Позбавлення статусу автоматично тягне за собою втрату всього спектра пільг і соціальних преференцій. За інформацією Урядового контактного центру, ветеран у такому разі втрачає:

право на пільгове медичне обслуговування;

знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

транспортні пільги та переваги при працевлаштуванні.

Також припиняється доступ до безплатних ліків, соціальних доплат, підвищених пенсій та державної підтримки на навчання дітей. Саме тому питання збереження статусу УБД має не лише моральне, а й суттєве правове та фінансове значення.

Які виплати отримують УБД?