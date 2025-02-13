Хто з українців втратить субсидію у березні 2025 року

Українці можуть отримати субсидію, якщо вони не мають змоги самостійно оплачувати комуналку. Така допомога надається домогосподарствам, що відповідають визначеним критеріям.

Чому вам скасують субсидію

Субсидію можуть скасувати при наявності заборгованості більш як 680 гривень. За умови, що вона існує протягом щонайменше 3 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Нагадаємо! Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Які документи для цього потрібні, ви можете дізнатись тут.

Щоб субсидію не скасували, заборгованість потрібно погасити. Іншими причинами для припинення цієї допомоги є:

смерть основного отримувача субсидії (заявника);

зміна місця проживання отримувача субсидії (ця допомога прив'язується до певної адреси);

виявлення доходу, який не вказала родина;

покупка на більш як 100 тисяч гривень будь-ким з членів домогосподарства.

Зверніть увагу! Під покупкою також мається на увазі придбання валюти, банківських металів чи відкриття депозиту на цю суму.