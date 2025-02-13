Чому вам скасують субсидію

Субсидію можуть скасувати при наявності заборгованості більш як 680 гривень. За умови, що вона існує протягом щонайменше 3 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Нагадаємо! Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Які документи для цього потрібні, ви можете дізнатись тут.

Щоб субсидію не скасували, заборгованість потрібно погасити. Іншими причинами для припинення цієї допомоги є:

смерть основного отримувача субсидії (заявника);

зміна місця проживання отримувача субсидії (ця допомога прив'язується до певної адреси);

виявлення доходу, який не вказала родина;

покупка на більш як 100 тисяч гривень будь-ким з членів домогосподарства.

Зверніть увагу! Під покупкою також мається на увазі придбання валюти, банківських металів чи відкриття депозиту на цю суму.