Почему вам отменят субсидию

Субсидию могут отменить при наличии задолженности более 680 гривен. При условии, что она существует в течение не менее 3 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Напомним! Оформить субсидию можно как онлайн, так и оффлайн. Какие документы для этого нужны, вы можете узнать здесь.

Чтобы субсидию не отменили, задолженность нужно погасить. Другими причинами для прекращения этой помощи являются:

смерть основного получателя субсидии (заявителя);

изменение места жительства получателя субсидии (эта помощь привязывается к определенному адресу);

выявление дохода, который не указала семья;

покупка на более чем 100 тысяч гривен кем-либо из членов домохозяйства.

Обратите внимание! Под покупкой также подразумевается приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита на эту сумму.