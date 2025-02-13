Почему вам отменят субсидию
Субсидию могут отменить при наличии задолженности более 680 гривен. При условии, что она существует в течение не менее 3 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Читайте также Украина стремится закупать оружие за счет замороженных российских активов: как на это реагирует ЕС
Напомним! Оформить субсидию можно как онлайн, так и оффлайн. Какие документы для этого нужны, вы можете узнать здесь.
Чтобы субсидию не отменили, задолженность нужно погасить. Другими причинами для прекращения этой помощи являются:
- смерть основного получателя субсидии (заявителя);
- изменение места жительства получателя субсидии (эта помощь привязывается к определенному адресу);
- выявление дохода, который не указала семья;
- покупка на более чем 100 тысяч гривен кем-либо из членов домохозяйства.
Обратите внимание! Под покупкой также подразумевается приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита на эту сумму.