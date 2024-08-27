Зеленський наголосив, що договір з Росією про транзит газу продовжуватись у наступні роки не буде. Про це він заявив під час своєї пресконференції.

Яку заяву зробив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що транзит неросійського газу по території України може продовжуватись через запит ЄС, передає 24 Канал. При цьому, це рішення буде розглядатись у окремому порядку, внаслідок прохання європейських партнерів.

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Зеленський уточнив, що йому невідома точна ціль приїзду Путіна у Баку. Президент України висловив припущення, що цей візит мав інші цілі.

Володимир Зеленський Президент України Про що говорив старий дід (Путін – 24 Канал) в Азербайджані мені невідомо. Невпевнений, що про газ.

Нагадаємо! Путін відвідав Азербайджан 18 серпня.

Який газ може транспортувати Україна

Голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що продовження контракту з Росією не розглядається. Ця угода діятиме лише до кінця 2024 року. Проте, Чернишов уточнив, що уже зараз Нафтогаз отримує пропозиції від інших країн про співпрацю.

Iм'я експерта Голова НАК "Нафтогаз" Наприклад, на нас виходили бізнеси з Азербайджану. Зокрема компанія Socar. Але зараз поки не має готового рішення. І про це рано говорити.

Чернишов уточнив, що ГТС є важливим активом України. Тому важливо, аби використання української газової системи продовжувалось.

Наша ГТС є одним із ключових активів держави. Вона дозволяє нашій країні бути певною мірою у вищій лізі енергетичного бізнесу. Тому що ГТС забезпечує досить суттєвий потенційний об'єм транспортування. А якщо ми ще згадаємо про наші сховища, ми розуміємо, що це певна pole position,

– наголошує очільник "Нафтогазу".

Зверніть увагу! Європа розглядає можливість транспортування азербайджанського газу через Україну.