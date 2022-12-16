Ажіотаж на пальне та метрові шеренги: в Україні знову утворюються черги на АЗС

Після ранкового масового обстрілу у містах України почали утворюватися черги на АЗС. До прикладу, у Дніпрі автомобілі стоять у метрових шеренгах біля заправок.

Дніпро – в заторах

У Дніпрі після сьогоднішнього масового обстрілу енергосистеми утворилися черги на АЗС, повідомляє Дніпро Оперативний.

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В області росіяни влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних районах. Через це є серйозні руйнування. У міському департаменті транспорту повідомили, що по місту відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Робота метро та всіх технічних рейсів електротранспорту призупинена.

Чому утворюють черги на АЗС

Нагадуємо, Росія 9 раз масовано атакувала Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що всього Росія випустила по території України близько 60 ракет. До слова, над Дніпропетровщиною збили 10 російських ракет.

Не дивно, чому під час кожної масової атаки біля українських АЗС вибудовуються черги. У всьому винна паніка.

Як розповідає 24 каналу Геннадій Рябцев, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, через такий постійний ажіотаж ціни на пальне можуть підвищувати.

Деякі трейдери скористалися підвищенням попиту для того, щоб підняти ціни й більше заробити. На мій погляд, це підняття є необгрунтованим і неетичним,

– додає Рябцев.

На думку Сергія Куюна, директора Консалтингової групи "А-95", в українців вже такий національний інстинкт, якщо страшно – треба їхати заправлятись. Таким чином попит зростає.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Також причиною зростання ціни бензину та дизелю може бути ще зростання потреби у генераторах, а відповідно і ріст попиту на пальне.

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На яких АЗС є генератори

Станом на середину листопада генератори є: