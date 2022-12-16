Історія засновника Dragon Capital

Пан Фіала, чеський бізнесмен, який заснував Dragon Capital, нині найбільший український інвестиційний банк, працює в Україні з 1996 року. Його інвестиції охоплюють ЗМІ, комерційну нерухомість, торгові центри та сільськогосподарську техніку.

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"24 лютого, коли Росія напала, я думав, що [це] все", – каже він. Але він вирішив залишитися, адже: "Ви повинні бути на місці, щоб приймати правильні рішення". У березні він зафіксував падіння доходів на 90%. Але до вересня він відновив 50-70% цього. Деякі з його інвестицій, як-от торгові центри у Львові, повернулися на довоєнний рівень.

Коли Росія почала завдавати ударів по критичній інфраструкт

урі України, було пошкоджено близько половини енергетичної енергоструктури. Але пан Фіала, як і багато інших, продовжує йти. Його завод у Полтаві, що в центральній Україні, який виготовляє обладнання для обробки та зберігання зерна, перейшов на нічні зміни, щоб уникнути відключень електроенергії. Коли вимикається світло, він перемикається на дизельні генератори (тільки в жовтні Україна імпортувала їх на 120 мільйонів доларів). Це значно збільшує витрати, але забезпечує роботу потужностей.

Країна продовжує жити

У Києві більшість малого та середнього бізнесу працює на повну потужність. Хоча більшість житлових районів годинами залишаються без світла, центр гуде від генераторів. Покупці тягнуться до магазинів за теплом і світлом. Шикарний центральний універмаг, ЦУМ, вирує. Київський оперний театр виконує Верді перед аудиторією, обмеженою розміром бомбосховища – 462 особи.

Збереження видимості нормального життя має вирішальне значення для воєнної економіки, зайнятості та настрою українського народу, каже міністр фінансів Сергій Марченко:

Внутрішнє споживання тримає нашу економіку на плаву. Наразі внутрішні надходження ПДВ на 40% вищі, ніж у перші місяці війни. Економіка є стійкою завдяки щедрості українців та донорів. Ми маємо більшу передбачуваність, ніж кілька місяців тому, і я можу планувати бюджет на рік вперед,

– зазначив міністр.

Один із найпродуктивніших секторів української економіки, IT, залежить від генераторів та підключення до інтернету. Інколи інженери-програмісти не можуть працювати вдома через відключення електроенергії, тому шукають альтернативні місця для роботи.

Один із найбільших безкоштовних коворкінгів відкрила група компаній "Епіцентр" у Києві. У "Незламному хабі" є 100 місць для роботи, а також тепло та якісне підключення до інтернету.

Дев'ята масована ракетна атака

Росія 16 грудня завдала дев'яту масовану ракетну атаку по Україні. Влучання російських ракет пошкодили енергооб'єкти на півдні та на півночі країни.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – зауважила, що з кожною атакою Росія сподівається, що змінить хід війни на свою користь. Проте ці спроби раз за разом виявляються марними.

Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її,

– наголосила Маляр.