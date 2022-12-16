Ажиотаж на горючее и многометровые шеренги: в Украине снова образуются очереди на АЗС

После утреннего массового обстрела в городах Украины начали образовываться очереди на АЗС. К примеру, в Днепре автомобили стоят в многометровых шеренгах у заправок.

Днепр – в пробках

В Днепре после сегодняшнего массового обстрела энергосистемы образовались очереди на АЗС, сообщает Днепр Оперативный.

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В области россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах. Из-за этого есть серьезные разрушения. В городском департаменте транспорта сообщили, что по городу нет питания на подстанциях электротранспорта и метрополитена. Работа метро и всех технических рейсов электротранспорта приостановлена.

Почему образуют очереди на АЗС

Напоминаем, Россия 9 раз массирована атаковала Украина. В воздушных силах ВСУ рассказали, что всего Россия выпустила по территории Украины около 60 ракет. К слову, над Днепропетровской сбили 10 российских ракет.

Неудивительно, почему при каждой массовой атаке возле украинских АЗС выстраиваются очереди. Во всем виновата паника.

Как рассказывает 24 каналу Геннадий Рябцев, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, из-за такого постоянного ажиотажа цены на топливо могут повышать.

Некоторые трейдеры воспользовались повышением спроса для того, чтобы поднять цены и больше заработать. На мой взгляд, это поднятие является необоснованным и неэтичным,

– добавляет Рябцев.

По мнению Сергея Куюна, директора Консалтинговой группы "А-95", у украинцев уже такой национальный инстинкт, если страшно – нужно ехать заправляться. Таким образом, спрос растет.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Также причиной роста цены бензина и дизеля может быть еще рост потребности в генераторах, а соответственно рост спроса на топливо.

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На которых АЗС есть генераторы

По состоянию на середину ноября генераторы: