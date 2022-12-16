Днепр – в пробках

В Днепре после сегодняшнего массового обстрела энергосистемы образовались очереди на АЗС, сообщает Днепр Оперативный.

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В области россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах. Из-за этого есть серьезные разрушения. В городском департаменте транспорта сообщили, что по городу нет питания на подстанциях электротранспорта и метрополитена. Работа метро и всех технических рейсов электротранспорта приостановлена.

Напоминаем, Россия 9 раз массирована атаковала Украина. В воздушных силах ВСУ рассказали, что всего Россия выпустила по территории Украины около 60 ракет. К слову, над Днепропетровской сбили 10 российских ракет.

Почему образуют очереди на АЗС

Неудивительно, почему при каждой массовой атаке возле украинских АЗС выстраиваются очереди. Во всем виновата паника.

Как рассказывает 24 каналу Геннадий Рябцев, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, из-за такого постоянного ажиотажа цены на топливо могут повышать.

Некоторые трейдеры воспользовались повышением спроса для того, чтобы поднять цены и больше заработать. На мой взгляд, это поднятие является необоснованным и неэтичным,

– добавляет Рябцев.

По мнению Сергея Куюна, директора Консалтинговой группы "А-95", у украинцев уже такой национальный инстинкт, если страшно – нужно ехать заправляться. Таким образом, спрос растет.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Также причиной роста цены бензина и дизеля может быть еще рост потребности в генераторах, а соответственно рост спроса на топливо.

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На которых АЗС есть генераторы

По состоянию на середину ноября генераторы: