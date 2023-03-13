Цифрова та безготівкова гривні: яка ключова різниця між ними

Вже цьогоріч в Україні можуть запровадити цифрову гривню. Це може сприяти новому етапу розвитку економіки країни. Відтак за допомогою такої валюти можна здійснювати виплати соціальної допомоги, зарплат чи навіть здійснювати оплату комунальних послуг.

Коли в Україні запровадять цифрову гривню

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, заявив, що вже цьогоріч Україна може запровадити цифрову гривню. Однак перед цим анонсувалося, що е-гривня з'явиться не раніше 2024 року.

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Федоров навіть додав, що стане

Крім того, до такого впровадження готовий й Нацбанк. Адже за інформацією експерта Василя Матія, для цього технологічно вже все готово.

Чи є різниця між цифровою та безготівковою гривнею

Загалом, впровадження цифрової гривні є важливим для економічної безпеки України, адже завдяки блокчейну транзакції стануть прозорими, що допоможе боротися з корупцією та незаконним відмиванням коштів.

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І хоч цифрові гроші виконуватимуть ті самі функції, що й звичайні гривні, між ними є певна різниця. Як розповідає 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, безготівкова гривня доступна тільки через готівкові операції, або через взаємодію банківських систем. А цифрова – ні.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Цифрова гривня – це абсолютно новий платіжний засіб, який жодним чином не пов'язаний із традиційною банківською системою. До прикладу, емісія та контроль такої гривні здійснюється повністю через центральний банк та розповсюджується завдяки віртуальному банку. Тобто це принципово зовсім інший підхід.

що цифрові валюти не замінять українцям усі традиційні способи оплати. Ці дві системи можуть цілком нормально доповнювати одне одну. А країна від цього може мати тільки переваги.