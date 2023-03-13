Цифровая и безналичная гривны: какая ключевая разница между ними

Уже в этом году в Украине могут ввести цифровую гривну. Это может способствовать новому этапу развития экономики страны. Следовательно, с помощью такой валюты можно осуществлять выплаты социальной помощи, зарплат или даже осуществлять оплату коммунальных услуг.

Когда в Украине введут цифровую гривну

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, заявил, что уже в этом году Украина может ввести цифровую гривну Однако перед этим анонсировалось, что е-гривна появится не раньше 2024 года.

Читайте также Доллар остается стабильным: как изменился курс валют за выходные

Федоров даже добавил, что станет

Кроме того, к такому введению готов и Нацбанк. Ведь, по информации эксперта Василия Матия, для этого технологически уже все готово.

Есть ли разница между цифровой и безналичной гривной

В целом, внедрение цифровой гривны важно для экономической безопасности Украины, ведь благодаря блокчейной транзакции станут прозрачными, что поможет бороться с коррупцией и незаконным отмыванием средств.

Интересно Ликвидированная компания IBOX заявила о возобновлении работы всех своих терминалов в Украине

И хотя цифровые деньги будут выполнять те же функции, что и обычные гривны, между ними есть определенная разница. Как рассказывает 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, безналичная гривна доступна только через наличные операции или через взаимодействие банковских систем. А цифровая – нет.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Цифровая гривна – это совершенно новое платежное средство, которое никак не связано с традиционной банковской системой. Например, эмиссия и контроль такой гривны осуществляется полностью через центральный банк и распространяется благодаря виртуальному банку. То есть это принципиально совсем другой подход.

что цифровые валюты не заменят украинцам все традиционные способы оплаты. Эти две системы могут вполне нормально дополнять друг друга. А страна от этого может иметь только преимущества.