Які вимоги адміністрація Трампа висуватиме для скасування мит

Адміністрація Дональда Трампа може висувати нові умови для країн, які хочуть уникнути американських імпортних мит. Хоча деталі вимог Білого дому ще не визначені, вже формується загальне уявлення про можливі умови двосторонніх угод.

Що може вимагати Білий дім

Також Трамп може вимагати від союзників погодити власні торгові заходи проти Китаю з політикою США в межах нових двосторонніх угод, передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Серед можливих вимог – зменшення мит на товари зі США, збільшення закупівель американського газу та скасування податків для ІТ-компаній із Кремнієвої долини.

Трамп прагне скоротити торгівельний дефіцит США, тому ймовірно, що вимагатиме від партнерів збільшення імпорту американських товарів. Однак такі угоди навряд чи забезпечать структурне вирівнювання глобальної торгівлі, на якому наполягає президент.

Зауважте! Очікується, що нові торгівельні угоди США будуть орієнтовані на вирішення конкретних проблем у відносинах із кожною країною.

Головна мета США

Ключовою вимогою Вашингтона може стати заборона на використання таких країн, як В'єтнам чи Мексика, як транзитних хабів для китайських товарів, які намагаються обійти американські тарифи.

Політичний радник аналітичного центру American Compass Деніел Кіші вважає, що команда Трампа прагнутиме синхронізувати торгівельні бар'єри союзників з американськими, аби обмежити вплив Китаю в критично важливих галузях.

Зауважте! Втім, країни Азії можуть відмовитися від таких умов, адже мають тісні економічні зв’язки з Китаєм. Наприклад, В'єтнам покриває понад 40% свого імпорту за рахунок КНР, а Малайзія, Таїланд і Бангладеш теж значною мірою залежні від китайської економіки.