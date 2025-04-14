Переговори Японії та США

Зокрема країна постраждала від 24% мит на експорт до США, хоча ці мита наразі призупинені на 90 днів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як пише Reuters, однак універсальна ставка 10% досі діє, як і 25% мито на автомобілі, що особливо болісно. США – найбільший експортний ринок для Японії, і автомобілі становлять приблизно 28% її експорту туди.

Переговори між двома країнами розпочнуться в четвер у Вашингтоні. Очікується, що вони охоплюватимуть мита, нетарифні бар’єри та валютні курси.

Я не вважаю, що ми повинні йти на великі поступки лише заради швидкого завершення переговорів,

– сказав Ішіба, хоча виключив запровадження японських мит на імпорт із США як відповідну міру.

Він пояснив, що у переговорах із США слід розуміти не лише логіку аргументів Трампа, а й емоційні елементи, що стоять за його позицією. Прем’єр-міністр також додав, що ці мита мають потенціал порушити світовий економічний порядок.

Крім великого торгового профіциту з США, Трамп також звинуватив Японію в навмисному утриманні слабкої єни, що породжує очікування тиску на Токіо з метою зміцнення валюти – хоча нещодавнє падіння долара вже підвищило курс єни,

– йдеться у матеріалі.

Міністр економіки Рьосей Аказава, який очолить японську делегацію, заявив, що обговорення валютного курсу відбудеться між міністром фінансів Японії Кацуно́бу Ка́то та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.



Акіра Отані, колишній головний економіст Банку Японії, а нині директор Goldman Sachs Japan, вважає, що Центробанк може зупинити підвищення ставок, якщо курс єни наблизиться до 130 за долар. Натомість падіння курсу нижче 160 може пришвидшити або посилити майбутні підвищення ставок.

Важливо! У понеділок долар подешевшав на 0,62% до 142,62 єни.