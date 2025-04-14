Что может потребовать Белый дом

Также Трамп может потребовать от союзников согласовать собственные торговые меры против Китая с политикой США в рамках новых двусторонних соглашений, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Среди возможных требований – уменьшения пошлин на товары из США, увеличение закупок американского газа и отмена налогов для ИТ-компаний из Кремниевой долины.

Трамп стремится сократить торговый дефицит США, поэтому вероятно, что потребует от партнеров увеличения импорта американских товаров. Однако такие соглашения вряд ли обеспечат структурное выравнивание глобальной торговли, на котором настаивает президент.

Обратите внимание! Ожидается, что новые торговые соглашения США будут ориентированы на решение конкретных проблем в отношениях с каждой страной.

Главная цель США

Ключевым требованием Вашингтона может стать запрет на использование таких стран, как Вьетнам или Мексика, как транзитных хабов для китайских товаров, которые пытаются обойти американские тарифы.

Политический советник аналитического центра American Compass Дэниел Киши считает, что команда Трампа будет стремиться синхронизировать торговые барьеры союзников с американскими, чтобы ограничить влияние Китая в критически важных отраслях.

Заметьте! Впрочем, страны Азии могут отказаться от таких условий, ведь имеют тесные экономические связи с Китаем. Например, Вьетнам покрывает более 40% своего импорта за счет КНР, а Малайзия, Таиланд и Бангладеш тоже в значительной степени зависимы от китайской экономики.