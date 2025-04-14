Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что Китай всегда был нестабильным. Несмотря на то, что мир воспринимает Китай как стабильное государство, только последние 50 лет китайская экономика демонстрирует относительную стабильность. Именно поэтому, по его мнению, США пытаются спровоцировать экономический кризис в Китае.

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Например, в XIX веке, когда в Китай прибыли европейцы, они имели лучшее оружие и технологии. Хотя именно китайцы изобрели часы, порох, бумажные деньги и фарфор.

Но почему-то модернизировать эти изобретения смогли европейцы. И уже в XIX веке они приехали в Китай с точными механическими часами, тогда как у китайцев еще были старые модели, которым более тысячи лет,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что Китай сопротивляется политике США. Политолог уверен: китайцы готовились к таким действиям со стороны Соединенных Штатов, но удастся ли им выстоять – пока непонятно.

Какой главный недостаток капитализма

"Ситуация сейчас мне напоминает период перед Первой мировой войной, когда столкнулись интересы Германской империи, которая боролась за рынки сбыта с колониальными империями – прежде всего французской и британской. Это была одна из предпосылок той войны," – отметил Загородний.

Он также заметил, что капитализм всегда производит больше продукции, чем может поглотить экономика. Особенно это ощутимо, когда богатство сосредоточено в руках ограниченного круга лиц. Это – так называемая теория ограниченного спроса, которую впоследствии использовал Франклин Рузвельт, чтобы вывести США из Великой депрессии.

Важно! Великая депрессия – крупнейший экономический кризис в мире. Она привела к разрушительным последствиям. В течение 4 лет проник в сферы промышленности, сельского хозяйства и торговли и изменил культуру, внешнюю и внутреннюю политики государств.

Тогда американцы осознали: концентрация богатств у 5% населения не способствует устойчивому развитию. Именно поэтому они сделали ставку на развитие среднего класса, чтобы люди имели деньги и могли покупать продукцию, которую производят крупные компании.

"Сейчас сложилась ситуация, когда при нынешнем уровне технологий невозможно одновременное существование двух мощных средних классов – китайского и американского. Выживет или один, или другой. Именно поэтому политика Трампа заключалась в том, чтобы, пользуясь сохранившейся гегемонией США, прежде всего в военной сфере, "перевернуть шахматную доску" и вернуть мировое лидерство. Есть большая вероятность, что им это удастся", – отметил политолог.

Тарас Загородний также подчеркнул: при таких обстоятельствах неизвестно, как будет вести себя Китай. Учитывая историю страны, там могут начаться массовые беспорядки, ведь гражданские войны и периоды нестабильности в истории Китая – явление не редкое. И китайские власти это хорошо понимают, именно поэтому они удерживают такой жесткий контроль над населением.