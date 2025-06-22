22 червня, 18:47
Ризик залишитися без виплат: коли сім’ї військового отримують відмову
Основні тези
- Виплати можуть бути відмовлені, якщо заяву подали родичі без права, документи неповні, або заява подана після трьох років з моменту судового рішення.
- Родичі загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу: 15 мільйонів гривень за загибель у бойових діях, 2 271 000 гривень за загибель під час службових обов'язків.
Не завжди родинам військових призначають грошову допомогу. Іноді у виплатах можуть відмовити. Які саме фактори можуть стати причиною такого рішення, читайте далі.
Коли родичам військового можуть відмовити у виплатах
Командир військової частини може відмовити родині загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця у виплатах за чотирма основними причинами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.
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Родичі військових мають право на державні виплати, але в деяких випадках їх можуть не призначити. Відмова можлива, якщо:
- заяву подали родичі, які не мають на це права;
- документи подані не повністю;
- звернення надійшло після трьох років з моменту судового рішення про визнання військового безвісти відсутнім або померлим (за певних виключень);
- встановлено факти добровільної здачі військового в полон, самовільного залишення частини або дезертирства.
Хто має право на одноразову виплату
Родичі загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від обставин загибелі:
- 15 мільйонів гривень – для тих, хто загинув у бойових діях;
- 2 271 000 гривень (або 750 прожиткових мінімумів станом на 2025 рік) – для загиблих не під час бойових дій, але під час виконання службових обов'язків.