Ситуація критична: на окупованій Донеччині може зупинитись важлива ТЕС

На території окупованої Донеччини знаходиться Зуївська ТЕС. Потрібно розуміти, що ця станція дуже важлива. Вона забезпечує потреби третини окупованого регіону.

Чому може зупинитись Зуївська ТЕС?

За повідомленням так званого "міністр вугілля та енергетики так званої "ДНР", зупинка Зуївської ТЕС може відбутися через недостатню кількість води, передає 24 Канал.

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Річ у тім, що рівень води у Зуївському й Ольховському водосховищах знизився до критичного рівня. Це впливає на роботу станції.

Довідка: Вода має надходити на станцію регулярно. Завдяки цьому відбувається золовидалення та охолодження обладнання.

Раніше забезпечення водою відбувалося, завдяки каналу Сіверський Донець – Донбас. Але з 2022 року подача цим шляхом зупинилась. Тоді ситуацію, що склалася, пояснили початком повномасштабної війни. Згодом окупанти вирішили охолоджувати станцію, завдяки вказаним водосховищам.

Зараз ситуація складна, якщо рівень води опуститься нижче критичної позначки – 5 метрів, наслідки будуть критичні: