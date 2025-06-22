На тлі ситуації в Ірані: Орбан пропонує повернутися до російських енергоносіїв
- Угорський прем'єр Віктор Орбан закликав Європу відмовитись від заборони на російську енергію через зростання цін на енергоносії.
- Європа планує відмовитись від імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Угорщина має достатньо близькі стосунки з Росією. Зокрема, саме угорський прем'єр Віктор Орбан закликав Європу відмовитись від заборони на російську енергію.
Яку заяву зробив Орбан
Таку пропозицію Орбан висловив на фоні ситуації в Ірані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зверніть увагу! Станом на зараз, ціни зростають через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. У тому числі йдеться про авіаудари, які здійснили США по іранській території.
Це серйозна загроза. Тому ми повинні в Брюсселі скасувати правила та заборони на російську енергію. У нас і без того достатньо проблем через негативний вплив ірансько-ізраїльської війни на ціни.
Орбан каже, що через теперішню ситуацію вартість енергоносіїв для Європи значно зросте. Варто зауважити і те, чому угорський прем'єр хоче розв'язувати цю проблему через російські ресурси. Річ у тім, що Угорщина та Росія мають доволі тісні зв'язки в енергетичному секторі.
Нагадаємо! Європа планує відмовитись від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Відповідний план уже представила Єврокомісія. У цьому документі також встановлено заходи, що мають не дати таким країнам, як Словаччина та Угорщина, протидіяти вказаній ініціативі.