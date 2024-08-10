Гривня під тиском: чому валюта знецінюється та коли це зміниться

Девальвація гривні викликана кількома економічними чинниками. Це і негативний платіжний баланс, відсутність достатнього фінансування від міжнародних партнерів, також потреба поповнення бюджету тощо. Втім нацвалюта невдовзі може стабілізуватися, якщо не відбудеться підвищення податків восени.

Гривня знецінюється

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що девальвація у першу чергу була проведена для деяких цілей:

Щоб більш вигідно переводити долари чи іншу валюту в гривні для того, щоб фінансувати бюджет,

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Щоб підвищити платежі та збори, які виступають із зовнішньої економічної діяльності та прив'язані до митниці,

Втім Шевчишин пояснює, що ослаблення гривні триває ще й через те, що українські партнери за останні пів року не виділяли достатньо коштів.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зовнішньо економічна діяльність, а це експорт, імпорт, всі фінансові потоки, валютні рухи, все фіксується в платіжному балансі. За перше півріччя та весь другий квартал наш платіжний баланс був від'ємний. Тобто касовий розрив у бюджеті складав 500 мільйонів гривень, який потрібно покривати коштом інших джерел.

При від'ємному балансі відбувається витік валюти, а це відбивається на резервах країни. Все через те, що витрачається більше валюти, ніж отримується.

Зараз девальвація відображає наш платіжний баланс, тобто загальну ситуацію із витоком валюти. І це відбувається навіть при валютних обмеженнях. Але з іншого боку, девальвація ще й дозволяє трошки підвищити бюджетні надходження,

– наостанок додав Шевчишин.

Чи зможе нацвалюта стабілізуватися

Для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що ситуація із гривнею повинна стабілізуватися вже цього місяця, тобто у серпні.

Монін зауважує, що у червні інфляція прискорилася, а для НБУ це сигнал стримувати курс, аби не збільшувати її ще й через девальвацію гривні.

Данило Монін Економічний експерт Водночас з серпня по грудень цього року очікується 22 мільярди доларів західного фінансування. А це більше, ніж прийшло за перші 7 місяців 2024 року – 16 мільярдів. Тому швидше за все НБУ триматиме курс у діапазоні 41 – 42 гривень.

За даними Державної служби статистики, у червні 2024 року інфляція на споживчому ринку України порівняно із травнем становила 2,2%.

Втім перешкодити стабілізації може ймовірне підвищення податків, яке заплановане урядом з вересня.

Різке підвищення податків призведе до неконкурентності нашої продукції та необхідності підіймати ціни, включаючи нові податки у продукцію,

– каже пан Данило.

А це своєю чергою, стимулюватиме збільшення імпорту та девальвацію як компенсацію за збільшення податків.