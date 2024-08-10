Гривна обесценивается

Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что девальвация в первую очередь была проведена для некоторых целей:

Чтобы более выгодно переводить доллары или другую валюту в гривны для того, чтобы финансировать бюджет,

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Чтобы повысить платежи и сборы, которые выступают из внешней экономической деятельности и привязаны к таможне,

Впрочем, Шевчишин объясняет, что ослабление гривны продолжается еще и потому, что украинские партнеры за последние полгода не выделяли достаточно средств.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Внешне экономическая деятельность, а это экспорт, импорт, все финансовые потоки, валютные движения, все фиксируется в платежном балансе. За первое полугодие и весь второй квартал наш платежный баланс был отрицательный. То есть кассовый разрыв в бюджете составлял 500 миллионов гривен, который нужно покрывать за счет других источников.

При отрицательном балансе происходит утечка валюты, а это отражается на резервах страны. Все из-за того, что тратится больше валюты, чем получается.

Сейчас девальвация отражает наш платежный баланс, то есть общую ситуацию с утечкой валюты. И это происходит даже при валютных ограничениях. Но с другой стороны, девальвация еще и позволяет немножко повысить бюджетные поступления,

– напоследок добавил Шевчишин.

Сможет ли нацвалюта стабилизироваться

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что ситуация с гривной должна стабилизироваться уже в этом месяце, то есть в августе.

Монин отмечает, что в июне инфляция ускорилась, а для НБУ это сигнал сдерживать курс, чтобы не увеличивать ее еще и из-за девальвации гривны.

Обратите внимание! По данным Государственной службы статистики, в июне 2024 года инфляция на потребительском рынке Украины по сравнению с маем составила 2,2%.

Даниил Монин Экономический эксперт В то же время с августа по декабрь этого года ожидается 22 миллиарда долларов западного финансирования. А это больше, чем пришло за первые 7 месяцев 2024 года – 16 миллиардов. Поэтому скорее всего НБУ будет держать курс в диапазоне 41 – 42 гривен.

Помешать стабилизации может вероятное повышение налогов, которое запланировано правительством с сентября.

Резкое повышение налогов приведет к неконкурентности нашей продукции и необходимости поднимать цены, включая новые налоги в продукцию,

– говорит господин Даниил.

А это в свою очередь, будет стимулировать увеличение импорта и девальвацию как компенсацию за увеличение налогов.