Китай буде відповідати: Пекін розповів, що буде з країнами, які підтримають митну політику США

Уряд КНР розповів, що він відповідатиме країнам, які хочуть скоротити торгівлю з Китаєм для відтермінування мит Трампа. Пекін пообіцяв діяти рішуче.

Чому Китай може ввести мита проти інших країн

Китайський уряд заявив, що адміністрація Трампа зараз намагається чинити тиск на інші країни, що торгують з Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Поступки не принесуть миру, а компроміс не заслуговує на повагу. Домагатися так званих винятків, ущемляючи інтереси інших заради власної егоїстичної і недалекоглядної вигоди, – все одно що вести переговори з тигром за його шкуру. Зрештою це призведе лише до програшу,

– заявило міністерство торгівлі Китаю.

Як зазначило міністерство, якщо якісь країни все ж піддадуться на тиск Трампа, Пекін "рішуче вживатиме контрзаходів".

Зауважте! Китай уже працює над зміцненням зв'язків з іншими країнами.

Зараз для Пекіна існує загроза не тільки прямих торгівельних зв'язків. Також під питанням потенційний маршрут по якому товар зможе потрапляти у США.

Річ у тім, що китайські виробники зараз мають виробництва у В'єтнамі та Мексиці. Тобто, там можуть вироблятися товари без маркування "Зроблено в Китаї". Якщо вказані країни обмежать торгівлю з КНР, то ці поставки будуть під загрозою.

Зверніть увагу! Станом на тепер, відомо, що є країни, які готові на певні поступки для відтермінування мит Трампа.