Китай припинив закупку СПГ зі США: як розвивається американсько-китайська торгівельна війна

Імпорт скрапленого газу з США до Китаю зупинився повністю. Дані з морських перевезень показують, що це сталося ще 10 тижнів тому.

Чи буде Китай відновлювати закупку американського СПГ

6 лютого у південну китайську провінцію Фуцзянь прибув останній танкер з США, який перевіз 69 тисяч тонн СПГ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Варто зауважити, що прибуття наступного судна у Китай мало відбутися. Однак, після впровадження 15% мит на американський СПГ, маршрут танкера було змінено. Паливо доставили у Бангладеш.

Зауважте! З того моменту, мито на американський СПГ зросло до 49%.

Потрібно розуміти, що наслідки цих рішень можуть бути вагомим. Адже Китай через цю паузу зміцнює енергетичні зв'язки з Росією.

Наслідки будуть довготривалими. Не думаю, що китайські імпортери колись знову укладуть нові контракти на американський СПГ,

– каже експертка з газу в Центрі глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анна-Софі Корбо

Водночас варто зазначити, що Китай купував з не так багато американського СПГ. У 2024 році лише 6% імпорту палива у Китай припадало саме на США. У 2021 році ця частка була більшою – 11%.

Минулого разу пауза тривала, поки китайська влада не надала компаніям спеціальні дозволи, але тоді попит на газ стрімко зростав. Зараз економічне зростання сповільнюється, і Китай, на нашу думку, цілком здатен обходитися без цих поставок досить довго,

– каже аналітикиня Kpler Джилліан Боккара.

Зверніть увагу! Деякі китайські компанії, у тому числі PetroChina та Sinopec, мають довгострокові контракти на постачання СПГ з американських терміналів. Частина з цих угод має діяти до 2049 року.