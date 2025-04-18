Офіс "АТБ" у Дніпрі зазнав руйнувань

Через атаку ніхто не постраждав, передає 24 Канал з посиланням на члена ради директорів корпорації "АТБ" Бориса Маркова.

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Черговий ранковий ракетний обстріл міста країною збоченців та терористів… Нажаль, від вибухової хвилі дуже сильно пошкоджено наш новий офіс. На щастя ніхто не постраждав!

– написав Марков.

Він наголосив, що цей офіс став гордістю та впізнаваним обличчям компанії, новим сучасним та комфортним місцем праці для багатьох співробітників. Однак корпорації не вперше долати такі виклики, і вона впорається.

Відбудуємо, полагодимо та продовжимо працювати! Станемо ще міцніше, ще наполегливіше та ще зліше на наших ворогів!

– пообіцяв Борис Марков.

Зауважте! Він висловив слова величезні слова вдячності силам ППО Дніпра та усім оборонцям, адже "якби не їх надвідважна та надмужня робота, то наслідки були б геть інші".