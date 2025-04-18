Офис "АТБ" в Днепре подвергся разрушениям
Из-за атаки никто не пострадал, передает 24 Канал со ссылкой на члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова.
Читайте также В Украине впервые запустили сервис рассрочки на продукты
Очередной утренний ракетный обстрел города страной извращенцев и террористов... К сожалению, от взрывной волны очень сильно поврежден наш новый офис. К счастью никто не пострадал!
– написал Марков.
Он отметил, что этот офис стал гордостью и узнаваемым лицом компании компании, новым современным и комфортным местом работы для многих сотрудников. Однако корпорации не впервые преодолевать такие вызовы, и она справится.
Отстроим, починим и продолжим работать! Станем еще крепче, еще настойчивее и еще злее на наших врагов!
– пообещал Борис Марков.
Заметьте! Он выразил слова огромные слова благодарности силам ПВО Днепра и всем защитникам, ведь "если бы не их сверхотважная и сверхмужественная работа, то последствия были бы совсем другие".