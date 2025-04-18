Будет ли Китай возобновлять закупку американского СПГ

6 февраля в южную китайскую провинцию Фуцзянь прибыл последний танкер из США, который перевез 69 тысяч тонн СПГ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Стоит заметить, что прибытие следующего судна в Китай должно было состояться. Однако после внедрения 15% пошлин на американский СПГ, маршрут танкера был изменен. Топливо доставили в Бангладеш.

Заметьте! С того момента, пошлина на американский СПГ выросла до 49%.

Нужно понимать, что последствия этих решений могут быть весомым. Ведь Китай через эту паузу укрепляет энергетические связи с Россией.

Последствия будут долговременными. Не думаю, что китайские импортеры когда-то снова заключат новые контракты на американский СПГ,

– говорит эксперт по газу в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анна-Софи Корбо

В то же время стоит отметить, что Китай покупал не так много американского СПГ. В 2024 году только 6% импорта топлива в Китай приходилось именно на США. В 2021 году эта доля была больше – 11%.

В прошлый раз пауза длилась, пока китайские власти не предоставили компаниям специальные разрешения, но тогда спрос на газ стремительно рос. Сейчас экономический рост замедляется, и Китай, по нашему мнению, вполне способен обходиться без этих поставок достаточно долго,

– говорит аналитик Kpler Джиллиан Боккара.

Обратите внимание! Некоторые китайские компании, в том числе PetroChina и Sinopec, имеют долгосрочные контракты на поставки СПГ с американских терминалов. Часть из этих соглашений должна действовать до 2049 года.