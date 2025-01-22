Росія уже не пріоритет: Китай усе частіше обирає монгольське вугілля

Китай торік здійснив рекордні обсяги закупівлі вугілля. Зокрема, через значне збільшення об'ємів поставок з Австралії та Монголії.

Чому скоротились поставки російського вугілля у Китай

Імовірно, саме монгольське вугілля на китайському ринку "замінить" російське, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зверніть увагу! Обсяги поставок вугілля з Монголії у Китай зросли на 19%. Водночас саме Індонезія залишалась найбільшим постачальником на китайську територію у 2024 році.

Попри те, що Пекін та Москва активно співпрацюють, саме російське вугілля занадто дороге для Китаю. До того ж санкції США роблять ринок Росії менш цікавим для китайських покупців.

А от Монголія, навпаки, стає усе більш привабливою для Пекіну: по-перше, вона має безпосередню близькість до Китаю, по-друге, зберігає помірну вартість вугілля

Зауважте! Торік саме на Монголію припадало 60% імпорту коксівного вугілля для виплавки сталі у Китаї. Якщо залізничне сполучення між країнами покращиться, обсяги поставок вугілля на китайську територію можуть подвоїтись.