Чому відбувся стрибок курсу долара: пояснення голови Ради НБУ Данилишина

Нагадаємо, що підняття курсу долара НБУ на 25% , до 36,6 гривні призвело до дестабілізації на готівковому ринку. Курс долара в обмінниках подекуди досягав рекордних понад 41 гривню за долар. Разом з тим, голова Ради НБУ у своєму дописі в фейсбуці підкреслив, що нічого критичного не відбулось.

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Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер,

– написав Данилишин.

Головна причина нестачі валюти

НБУ 29 липня заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют, щоб мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.

Зі слів Данилишина, неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації. Він додав, що НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу.

Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютні резерви.

Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах,

– підкреслив голова Ради НБУ.

В банках долар можна купити в середньому за 39,56 гривні за долар при купівлі (-14 копійок проти 29 липня). Продають валюту в банках за 41,20 гривні за долар (-35 копійок).

долар можна купити в середньому за 39,56 гривні за долар при купівлі (-14 копійок проти 29 липня). Продають валюту в банках за 41,20 гривні за долар (-35 копійок). В обмінниках купують долар за 39,84 гривні (-1,46 гривні), а продають – за 40,65 гривні (-1,26 гривні).

купують долар за 39,84 гривні (-1,46 гривні), а продають – за 40,65 гривні (-1,26 гривні). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (-1,35 гривні), а продаж – 40,85 гривні (-1,14 гривні).

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