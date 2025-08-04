Нічний тариф дозволяє платити за електроенергію значно менше. Аби вартість цієї послуги була знижена, потрібно встановити багатозонний лічильник.

Чому не працює нічний тариф?

Нічний тариф може не нараховуватись навіть якщо встановлено лічильник такого типу, повідомляє 24 Канал з посиланням на LINA.

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Причин чому так відбувається багато. Зокрема, такий лічильник може і надалі "рахувати" за єдиним тарифом (незмінним протягом дня), якщо:

лічильник неправильно запрограмовано;

лічильник не погоджено з оператором системи розподілу (ОСР);

лічильник не внесений в реєстр ОСР;

лічильник не має відповідного сертифіката;

не здійснено підключення лічильника за встановленими протоколами (наприклад, MODBUS чи DLMS);

модель лічильника несумісна з системою обліку.

Без правильної програмиції – наприклад, збоїв у святкових періодах або літньому часі – нічна зона тарифікації просто не спрацює,

– зазначають спеціалісти компанії.

Зверніть увагу! Споживач має подавати спеціальну заявку на перехід на багатозонний лічильник.