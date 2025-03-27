Чому пенсіонеру можуть скасувати пенсію у квітні

Пенсіонери можуть втрачати пенсію з різних причин. Зокрема, так відбувається через виїзд за кордон.

Чому ви не отримаєте пенсію у квітні

Йдеться про випадки, коли пенсіонер виїжджає на ПМП за кордон і ця країна куди переїхала особа, не має з Україною договору про пенсійне забезпечення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також пенсія може бути скасована, якщо:

протягом 6 місяців на рахунку, куди пенсіонеру надходить пенсія, не було ніякого руху;

призначення пенсії відбулося на основі недостовірних даних;

пенсіонера офіційно визнано померлим;

особа не пройшла фізичну ідентифікацію своєчасно;

пенсіонер отримав статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

а також інших випадках передбачених законодавством.

Повернути собі ці виплати пенсіонер може. Для цього він має звернутись у ПФУ із спеціальною заявою та підтверджувальними документами.

Зверніть увагу! Поновлення виплати має відбутися протягом 10 днів з моменту з'ясування обставин.