Частина українців не зможе передати показники лічильника

У червні частина українців втратить можливість подати показання лічильників, що може призвести до збільшення сум у платіжках за комуналку. Що робити у такому випадку, читайте далі.

Чому не виходить передати показання лічильника

У червні частина українців не зможе передати показання лічильників гарячої води та тепла. Це пов’язано з тим, що деякі прилади зняли з абонентського обліку через прострочену повірку, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Черкаської ТЕЦ.

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Відповідно до закону про метрологію, квартирні лічильники мають проходити перевірку кожні чотири роки. Якщо цього не зробити вчасно, лічильник визнають недійсним, а обсяги споживання розраховуватимуть за середніми показниками, що може суттєво збільшити суми у платіжках.

Як дізнатись дату повірки лічильника Дату останньої повірки лічильника можна знайти в його паспорті або у свідоцтві про повірку. Крім того, комунальні служби зазвичай зазначають строки наступної перевірки у квитанціях за комунальні послуги.

Чи можна самостійно здійснити повірку лічильника

Повірку лічильника споживач має замовити самостійно, звернувшись до ліцензованої компанії, що має право на проведення таких робіт. Після перевірки потрібно надати документи про її проходження постачальнику комунальних послуг, аби оновити інформацію в абонентському обліку.

Варто пам’ятати, що обов’язкова повірка, яка впливає на можливість подавати показання, стосується не лише лічильників гарячої води та теплової енергії. Під перевірку підпадають також прилади обліку газу та холодної води.