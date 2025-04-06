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Економіка Тарифи Комунальники зробили важливу заяву: у кого не прийматимуть більше показники лічильника
6 квітня, 09:04
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Комунальники зробили важливу заяву: у кого не прийматимуть більше показники лічильника

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українці, які не пройдуть повірку лічильників у встановлений термін, не зможуть передавати показники з 2025 року, і їхні платежі за воду розраховуватимуться за загальнобудинковими нормами.
  • Повірка лічильників обов’язкова кожні чотири роки, і споживачі самостійно викликають спеціалістів для проведення процедури та оплачують її.

Деякі українці можуть зіткнутися з проблемою під час подання показань лічильників, адже комунальні служби відмовляться їх приймати. Хто потрапив у цю категорію та що робити в такій ситуації, читайте далі.

Хто не зможе передати показники лічильника у 2025 році

Це стосується тих українців, які не пройдуть повірку лічильників у встановлений термін, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії". Споживач має сам запросити спеціалістів для проведення процедури, оплатити її й надати водоканалу результат перевірки.

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Якщо лічильник води не пройде повірку вчасно, його показання не враховуватимуть, а обсяг спожитої води розраховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що призведе до вищих платежів для споживача.

Чи є повірка лічильника обовʼязковою

Повірка лічильників обов’язкова для споживачів кожні чотири роки. Вона гарантує, що прилад справний та очно фіксує обсяг спожитої води.

Без здійснення такої повірки, водоканали в Україні можуть змінити спосіб нарахування спожитих послуг, що призведе до значно вищих платежів для частини українців.

Хто має сплачувати повірку лічильника

Споживач самостійно викликає спеціалістів для повірки лічильника, оплачує послугу та передає результати перевірки до водоканалу.