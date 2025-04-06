Комунальники зробили важливу заяву: у кого не прийматимуть більше показники лічильника
- Українці, які не пройдуть повірку лічильників у встановлений термін, не зможуть передавати показники з 2025 року, і їхні платежі за воду розраховуватимуться за загальнобудинковими нормами.
- Повірка лічильників обов’язкова кожні чотири роки, і споживачі самостійно викликають спеціалістів для проведення процедури та оплачують її.
Деякі українці можуть зіткнутися з проблемою під час подання показань лічильників, адже комунальні служби відмовляться їх приймати. Хто потрапив у цю категорію та що робити в такій ситуації, читайте далі.
Хто не зможе передати показники лічильника у 2025 році
Це стосується тих українців, які не пройдуть повірку лічильників у встановлений термін, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії". Споживач має сам запросити спеціалістів для проведення процедури, оплатити її й надати водоканалу результат перевірки.
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Якщо лічильник води не пройде повірку вчасно, його показання не враховуватимуть, а обсяг спожитої води розраховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що призведе до вищих платежів для споживача.
Чи є повірка лічильника обовʼязковою
Повірка лічильників обов’язкова для споживачів кожні чотири роки. Вона гарантує, що прилад справний та очно фіксує обсяг спожитої води.
Без здійснення такої повірки, водоканали в Україні можуть змінити спосіб нарахування спожитих послуг, що призведе до значно вищих платежів для частини українців.