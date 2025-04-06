Пенсії більше не нараховуються: чому українцям блокують банківські картки

Деякі пенсіонери ризикують втратити доступ до пенсії. У якому випадку їх можуть не нараховувати та як запобігти блокуванню карток, читайте далі.

Кому можуть заблокувати пенсійну картку

Пенсіонерам важливо пам’ятати: якщо не користуватися такою карткою понад пів року, нарахування пенсії можуть тимчасово призупинити, передає 24 Канал.

Читайте також Чи може пенсіонер працювати на державній службі

Загроза призупинення пенсійних виплат стосується всіх отримувачів, які тривалий час не користуються своїм пенсійним рахунком.

Найчастіше така ситуація виникає в таких випадках:

пенсіонери накопичують кошти на картці, не використовуючи їх.

люди перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, де відсутній доступ до банківських сервісів.

У такій ситуації банк блокує картку та передає відповідну інформацію до Пенсійного фонду України. Після цього всі накопичені на рахунку кошти тимчасово заморожуються.

Як уникнути блокування карток

Щоб уникнути блокування пенсійного рахунку, достатньо час від часу здійснювати прості фінансові операції. Наприклад:

поповнювати рахунок мобільного телефону;

переказувати невеликі суми на інші картки — навіть кілька гривень буде достатньо.