Raiffeisen припиняє відкриття брокерських рахунків у Росії

Raiffeisen банк досі працює на території Росії. Європейці вимагають від австрійського банку припинення цієї діяльності.

Що відомо про цю ситуацію

Як повідомляють російські ЗМІ, Raiffeisen прийняв рішення про обмеження можливості відкриття нових брокерських рахунків. Це нововведення діятиме для роздрібних інвесторів з Росії.

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На рішення російського підрозділу Raiffeisen вплинув європейський регулятор. Від австрійського банку вимагається скоротити свою діяльність на території Росії.

Європейський центральний банк сформував припис для Raiffeisen про вимогу скоротити свою діяльність на території Росії. Проте, поки що рішучих дій для реалізації цієї вимоги з боку австрійської фінустанови немає.

При цьому, ті, рахунки, які уже були відкриті росіянами раніше, продовжать обслуговуватись, без жодних обмежень. Щобільше, Raiffeisen і далі працюватиме з усіма категоріями клієнтів з Росії.

Райффайзен обіцяє поступовий вихід з російської території. Станом на тепер, банк лише скорочує свою діяльність. Європейці вимагають від Raiffeisen повного закриття в Росії.