Що відомо про цю ситуацію
Як повідомляють російські ЗМІ, Raiffeisen прийняв рішення про обмеження можливості відкриття нових брокерських рахунків. Це нововведення діятиме для роздрібних інвесторів з Росії.
Читайте також "Тіньовий флот" Росії уникає санкцій: як ворожі газовози підробляють місцеперебування
На рішення російського підрозділу Raiffeisen вплинув європейський регулятор. Від австрійського банку вимагається скоротити свою діяльність на території Росії.
При цьому, ті, рахунки, які уже були відкриті росіянами раніше, продовжать обслуговуватись, без жодних обмежень. Щобільше, Raiffeisen і далі працюватиме з усіма категоріями клієнтів з Росії.