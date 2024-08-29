Як змінились ціни на продукти в Росії

Нещодавно Путін закликав російський Центробанк знизити інфляцію. Саме цей показник надзвичайно сильно впливає на звичайних росіян.

Що відбувається з цінами в Росії

За повідомленнями в російських ЗМІ, інфляція в Росії продовжує набирати оберти. Особливо це відображається на вартості продуктів.

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Лише з 20 по 26 серпня деякі продукти у російських магазинах виросли в ціні. На 0,5 – 1% подорожчали:

вершкове масло;

молоко;

соняшникова олія;

ковбаси;

чорний хліб;

свинина.

Водночас сезонні фрукти та овочі подешевшали. Вартість цих продуктів впала на 1,3%.

Зверніть увагу! За підрахунками російських аналітиків, в річному вимірі індекс цін на продовольчі товари сягнув 10%.

Російські аналітики називають зростання цін "лякаючим". Це і не дивно, адже в період з січня 2023 року до теперішнього липня лише хліб подорожчав на 11,2%.

Зауважте! Значно зросла вартість і бензину на території Росії.