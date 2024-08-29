Що відбувається з цінами в Росії
За повідомленнями в російських ЗМІ, інфляція в Росії продовжує набирати оберти. Особливо це відображається на вартості продуктів.
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Лише з 20 по 26 серпня деякі продукти у російських магазинах виросли в ціні. На 0,5 – 1% подорожчали:
- вершкове масло;
- молоко;
- соняшникова олія;
- ковбаси;
- чорний хліб;
- свинина.
Водночас сезонні фрукти та овочі подешевшали. Вартість цих продуктів впала на 1,3%.
Зверніть увагу! За підрахунками російських аналітиків, в річному вимірі індекс цін на продовольчі товари сягнув 10%.
Російські аналітики називають зростання цін "лякаючим". Це і не дивно, адже в період з січня 2023 року до теперішнього липня лише хліб подорожчав на 11,2%.
Зауважте! Значно зросла вартість і бензину на території Росії.