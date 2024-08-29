Что происходит с ценами в России

По сообщениям в российских СМИ, инфляция в России продолжает набирать обороты. Особенно это отражается на стоимости продуктов.

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Только с 20 по 26 августа некоторые продукты в российских магазинах выросли в цене. На 0,5 – 1% подорожали:

сливочное масло;

молоко;

подсолнечное масло;

колбасы;

черный хлеб;

свинина.

В то же время сезонные фрукты и овощи подешевели. Стоимость этих продуктов упала на 1,3%.

Обратите внимание! По подсчетам российских аналитиков, в годовом измерении индекс цен на продовольственные товары достиг 10%.

Российские аналитики называют рост цен "пугающим". Это и не удивительно, ведь в период с января 2023 года до настоящего июля только хлеб подорожал на 11,2%.

Заметьте! Значительно выросла стоимость и бензина на территории России.