Через останні санкції США зупинилися танкери з російською нафтою
14 січня 2025, 11:40Читать новость на русском
Зараз відомо про 65 нафтових танкери з російською нафтою, які були вимушені зупинитися по всьому світу. Зокрема, частина суден перебуває біля берегів Росії та Китаю.
Що відомо про зупинені російські танкери
Зупинка танкерів відбулася 10 січня, якраз після введення американських санкцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нагадаємо! Shandong Port Group (Китай) обмежила вхід танкерів, що перебувають під американськими санкціями, ще до того як США впровадили останні обмеження.
Станом на 13 січня, дані MarineTraffic і сервісу LSEG підтверджують, що танкери кинули якір у таких зонах:
- 5 суден перебувають біля китайських портів;
- 7 – недалеко він Сінгапуру;
- усі інші – біля російських берегів у Балтійському морі та на Далекому Сході.
Які санкції впровадили США?
10 січня Мінфін США затвердив санкції проти "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз". Також обмеження були впроваджені проти 183 танкерів, що перевозили нафту. Мета цих санкцій – зменшити доходи Росії, які сприяють продовженню війни в Україні.