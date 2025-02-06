Ціни у США можуть зрости через митну політику Трампа

Трамп обіцяв виборцям знизити рівень інфляції. Однак, його теперішні дії можуть призвести до зворотного ефекту.

Чому впровадження мит негативно вплине на США

Експерт Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу вказує, що впровадження мит, про які говорить Трамп, є проінфляційним чинником.

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Зокрема, Жаліло вказує на те, що впровадження мит матиме негативні наслідки для всіх, окрім тих, хто безпосередньо виробляє товари.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Відтак американці відчують здорожчання цін безпосередньо одразу через збільшення вартості товарів на прилавках.

Своєю чергою експерт Олег Гетман у розмові з 24 Каналом також спрогнозував зростання цін внаслідок введення мит. Першими, хто відчує зміни, на його думку, будуть американці.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Наразі ефект від цього важко передбачити. З одного боку, це вирівняє торговий баланс, а з іншого боку – це призведе до інфляції, до підвищення майже всіх споживчих цін й до розриву ланцюгів постачання.

Зверніть увагу! США імпортує багато товарів, зокрема, деталі для машинобудування саме з Мексики та Канади.