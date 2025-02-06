6 лютого, 12:36
Ціни у США можуть зрости через митну політику Трампа
Основні тези
- Експерти Ярослав Жаліло та Олег Гетман вказують, що митна політика Трампа може викликати ріст інфляції у США.
- Введення мит може призвести до зростання цін для американців.
Трамп обіцяв виборцям знизити рівень інфляції. Однак, його теперішні дії можуть призвести до зворотного ефекту.
Чому впровадження мит негативно вплине на США
Експерт Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу вказує, що впровадження мит, про які говорить Трамп, є проінфляційним чинником.
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Зокрема, Жаліло вказує на те, що впровадження мит матиме негативні наслідки для всіх, окрім тих, хто безпосередньо виробляє товари.
Відтак американці відчують здорожчання цін безпосередньо одразу через збільшення вартості товарів на прилавках.
Своєю чергою експерт Олег Гетман у розмові з 24 Каналом також спрогнозував зростання цін внаслідок введення мит. Першими, хто відчує зміни, на його думку, будуть американці.
Наразі ефект від цього важко передбачити. З одного боку, це вирівняє торговий баланс, а з іншого боку – це призведе до інфляції, до підвищення майже всіх споживчих цін й до розриву ланцюгів постачання.
Зверніть увагу! США імпортує багато товарів, зокрема, деталі для машинобудування саме з Мексики та Канади.