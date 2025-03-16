Секрети пенсійної системи: чому одні пенсіонери отримують більше, ніж інші

Ті, хто вийшов на пенсію давно, отримують менше грошей, ніж нові пенсіонери. Це пов’язано з правилами розрахунку виплат.

Що впливає на кінцевий розмір пенсії

Юристи пояснили українським пенсіонерам, як зарплата впливає на розмір пенсії. Річ у тім, що при її розрахунку враховується не фактичний дохід, а скоригований заробіток, передає 24 Канал із посиланням на "Юристи.ua".

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Щоб наблизити старі пенсійні виплати до сучасних, держава щороку проводить індексацію пенсії. Однак навіть це не дозволяє зрівняти пенсії, призначені 20 років тому, з нинішніми.

Коефіцієнт зарплати застрахованої особи – сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт заробітної плати за місяць визначається шляхом ділення суми заробітної плати особи за цей місяць на середню заробітну плату в Україні за цей самий місяць,

— повідомили фахівці, навівши дані, що були актуальні майже 20 років тому.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Також українці мають можливість самостійно переглянути показники середньої заробітної плати за інші періоди на сайті ПФУ в архівному розділі. Розрахунок пенсії ґрунтується на спеціальній формулі: СЗП x ІКЗ x КС = сума пенсійної виплати, де:

СЗП – середня зарплата в країні;

ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС – коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

Зверніть увагу! Пенсійний фонд нещодавно затвердив новий показник середньої заробітної плати за січень, який застосовують для розрахунку пенсій. Його розмір – 18 660 гривень.