Формула розрахунку пенсії

Варто розуміти, що сума пенсії прямо пропорційна від страхового стажу та заробітної плати особи, з якої періодично сплачувалися страхові внески. Згідно чинного законодавства України, виведена спеціальна формула для розрахунку, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Отож, для точного результату необхідно перемножити визначений дохід застрахованої особи та коефіцієнт страхового стажу.

Як розрахувати коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт страхового стажу заокруглюють до п’яти знаків після коми. Його формула представлена наступним чином:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Кс – коефіцієнт страхового стажу,

См – сума місяців страхового стажу,

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка за період участі в солідарній системі дорівнює 1%.

Зауважте, що цей коефіцієнт не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.