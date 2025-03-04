Формула расчета пенсии

Стоит понимать, что сумма пенсии прямо пропорциональна от страхового стажа и заработной платы лица, с которой периодически уплачивались страховые взносы. Согласно действующему законодательству Украины, выведена специальная формула для расчета, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Поэтому, для точного результата необходимо перемножить определенный доход застрахованного лица и коэффициент страхового стажа.

Как рассчитать коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа округляют до пяти знаков после запятой. Его формула представлена следующим образом:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Кс – коэффициент страхового стажа,

См – сумма месяцев страхового стажа,

Вс – величина оценки одного года страхового стажа (в процентах), которая за период участия в солидарной системе равна 1%.

Заметьте, что этот коэффициент не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа и работы по Списку № 1 – 0,85.