Імпорт, війна чи конкуренція за пальне: чому Україна особливо вразлива до стрибків цін на нафту

Світовий нафтовий ринок знову реагує на ескалацію на Близькому Сході, однак для України ключовим фактором залишається не сама ціна нафти, а повна залежність від імпортного пального.

Через відсутність власної переробки та роботу ринку в умовах війни будь-які зміни на міжнародному ринку швидко впливають на закупівельну вартість ресурсу. Як це може позначитися на цінах на українських АЗС, розбирався 24 Канал.

Чому світові події швидко доходять до українських АЗС

Як пояснив генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні Гінтарас Маціяускас, після руйнування українських нафтопереробних заводів країна імпортує практично весь бензин і дизельне пальне, тому кожне коливання світових цін безпосередньо впливає на закупівельну вартість ресурсу.

Гінтарас Маціяускас Генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні Україна сьогодні не має власних працюючих НПЗ через воєнні руйнування, тому імпортує 100% нафтопродуктів. Ми закуповуємо ресурс на зовнішніх ринках за світовими котируваннями, де панує "ринок продавця". Якщо котирування зростають, закупівля кожної нової партії обходиться дорожче.

Останнім часом ціни на нафту знову почали зростати. Це сталося саме внаслідок нового загострення ситуації на Близькому Сході.

Reuters зазначає, що ринок закладає у вартість ризики можливих перебоїв із постачанням, а додатковий тиск створюють атаки хуситів у Червоному морі, подорожчання страхування перевезень і зміна морських маршрутів.

Втім, для України проблема не обмежується лише дорожчою нафтою.

За словами Маціяускаса, через постійну загрозу російських ударів оператори не можуть накопичувати значні запаси пального, як це роблять компанії в мирний час.

Ми свідомо не формуємо великих накопичувальних запасів пального. Зберігати тисяч тонн ресурсу в одному місці в умовах постійної ракетної загрози – невиправданий ризик. Компанії працюють "з коліс", а відсутність великої подушки безпеки робить роздрібну ціну максимально чутливою до зовнішніх біржових коливань,

– пояснює генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні.

Фактично це означає, що українські мережі АЗС швидше реагують на зміну закупівельної вартості, адже кожна нова партія пального купується вже за актуальними ринковими цінами.

Зверніть увагу! Минулого тижня Brent ненадовго перевищила позначку 100 доларів за барель уперше з травня після атак хуситів на саудівські танкери та побоювань щодо перебоїв із постачанням. Однак згодом котирування частково скоригувалися на тлі дипломатичних сигналів.

Втім, для українського ринку важливіша не сама ціна Brent, а те, як швидко вона збільшує вартість нових партій імпортного пального.

Як Україна конкурує за пальне з усією Європою

Ще одним чинником, який визначає ситуацію на українському паливному ринку, є конкуренція за ресурс із країнами Європейського Союзу. Після втрати власних нафтопереробних потужностей Україна повністю залежить від імпортного пального, тому закуповує його на тому самому ринку, що і європейські трейдери.

Як зазначає генеральний директор мережі АЗС "Amic Energy" в Україні, українські імпортери фактично змагаються за кожну партію ресурсу з компаніями з інших країн ЄС.

За кожен залізничний потяг або танкер із пальним українські компанії конкурують із німецькими, польськими чи румунськими трейдерами,

– наголошує експерт.

Це означає, що якщо попит на пальне зростає в будь-якій із країн Європи або виникають перебої з постачанням, українським компаніям доводиться закуповувати ресурс дорожче, щоб залишатися конкурентними. Вартість імпорту зростає незалежно від того, чи змінюється попит усередині України.

Додатковий тиск створюють і сезонні фактори:

Зараз триває період жнив, коли аграрний сектор значно збільшує споживання дизельного пального. Одночасно на собівартість впливають логістичні труднощі: черги бензовозів на кордоні, ризики для портової інфраструктури, обмеження перевезень залізницею та здорожчання фрахту.

У сукупності ці чинники можуть збільшувати вартість пального ще до того, як воно потрапить на українські АЗС.

Зверніть увагу! Окрім світових котирувань нафти, на вартість пального в Україні впливає курс гривні до долара, адже імпортні контракти укладаються саме в американській валюті. Якщо одночасно дорожчатиме і нафта, і долар, тиск на роздрібні ціни буде відчутно сильнішим.

Саме тому для українського ринку важливими є не лише світові ціни на нафту, а й ситуація на європейському ринку нафтопродуктів. Якщо через ескалацію на Близькому Сході європейські трейдери активніше закуповують ресурс або зростає вартість його доставки, українські імпортери відчувають цей ефект майже одразу.

Чи варто чекати нового подорожчання

Попри зростання світових цін на нафту, різкого стрибка вартості пального на українських АЗС найближчими днями може й не бути. Це означає, що поки оператори намагаються пом'якшити вплив дорожчого імпортного ресурсу на кінцевого споживача.

Однак якщо високі закупівельні ціни збережуться протягом тривалого часу, мережі будуть змушені поступово переносити ці витрати на роздрібну вартість пального. Водночас Маціяускас закликає не поспішати з прогнозами про різке подорожчання чи появу бензину по 100 гривень за літр.

Розкидатися цифрами й лякати водіїв популістськими заявами про "100 гривень за літр" недоцільно. Динаміка цін залежатиме від двох факторів: рівноваги на світових нафтових біржах та ефекту внутрішнього ажіотажу,

– зазначає він.

Експерт пояснює, що під час будь-якого подорожчання на ринку часто спрацьовує і психологічний чинник: водії та бізнес починають активніше заправлятися "про запас". Це збільшує попит, швидше вичерпує оперативні запаси на АЗС і може додатково прискорювати зростання цін.

Наразі все залежить від того, як довго на світовому ринку зберігатимуться високі ціни на нафту. Якщо напруга на Близькому Сході послабиться, а котирування стабілізуються, українські АЗС матимуть більше можливостей утримувати нинішній рівень цін.

Якщо ж дорогий імпортний ресурс і високі витрати на його доставку залишатимуться, оператори поступово закладатимуть ці витрати у роздрібну ціну пального.