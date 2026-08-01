Мировой нефтяной рынок вновь реагирует на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, однако для Украины ключевым фактором остается не сама цена на нефть, а полная зависимость от импортного топлива.

Из-за отсутствия собственной переработки и работы рынка в условиях войны любые изменения на международном рынке быстро сказываются на закупочной стоимости ресурса. Как это может отразиться на ценах на украинских АЗС, разбирался 24 Канал.

Почему мировые события быстро доходят до украинских АЗС

Как пояснил генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине Гинтарас Мацияускас, после разрушения украинских нефтеперерабатывающих заводов страна импортирует практически весь бензин и дизельное топливо, поэтому каждое колебание мировых цен напрямую влияет на закупочную стоимость ресурса.

Гинтарас Мацияускас Генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине Украина сегодня не имеет собственных действующих НПЗ из-за военных разрушений, поэтому импортирует 100% нефтепродуктов. Мы закупаем ресурс на внешних рынках по мировым котировкам, где царит "рынок продавца". Если котировки растут, закупка каждой новой партии обходится дороже.

В последнее время цены на нефть вновь начали расти. Это произошло именно вследствие нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Reuters отмечает, что рынок закладывает в стоимость риски возможных перебоев с поставками, а дополнительное давление создают атаки хуситов в Красном море, подорожание страхования перевозок и изменение морских маршрутов.

Впрочем, для Украины проблема не ограничивается лишь подорожанием нефти.

По словам Мацияускаса, из-за постоянной угрозы российских ударов операторы не могут накапливать значительные запасы топлива, как это делают компании в мирное время.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Мы сознательно не формируем больших накопительных запасов топлива. Хранить тысячи тонн ресурса в одном месте в условиях постоянной ракетной угрозы – неоправданный риск. Компании работают "на ходу", а отсутствие большой подушки безопасности делает розничную цену максимально чувствительной к внешним биржевым колебаниям,

– объясняет генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине.

Фактически это означает, что украинские сети АЗС быстрее реагируют на изменение закупочной стоимости, ведь каждая новая партия топлива закупается уже по актуальным рыночным ценам.

Обратите внимание! На прошлой неделе цена на нефть марки Brent ненадолго превысила отметку в 100 долларов за баррель впервые с мая после атак хуситов на саудовские танкеры и опасений по поводу перебоев с поставками. Однако впоследствии котировки частично скорректировались на фоне дипломатических сигналов.

Впрочем, для украинского рынка важнее не сама цена Brent, а то, как быстро она увеличивает стоимость новых партий импортного топлива.

Как Украина конкурирует за топливо со всей Европой

Еще одним фактором, определяющим ситуацию на украинском топливном рынке, является конкуренция за ресурс со странами Европейского Союза. После потери собственных нефтеперерабатывающих мощностей Украина полностью зависит от импортного топлива, поэтому закупает его на том же рынке, что и европейские трейдеры.

Как отмечает генеральный директор сети АЗС "Amic Energy" в Украине, украинские импортеры фактически соревнуются за каждую партию ресурса с компаниями из других стран ЕС.

За каждый железнодорожный поезд или танкер с топливом украинские компании конкурируют с немецкими, польскими или румынскими трейдерами,

– подчеркивает эксперт.

Это означает, что если спрос на топливо растет в любой из стран Европы или возникают перебои с поставками, украинским компаниям приходится закупать ресурс дороже, чтобы оставаться конкурентоспособными. Стоимость импорта растет независимо от того, меняется ли спрос внутри Украины.

Дополнительное давление создают и сезонные факторы:

Сейчас продолжается период уборки урожая, когда аграрный сектор значительно увеличивает потребление дизельного топлива. Одновременно на себестоимость влияют логистические трудности: очереди бензовозов на границе, риски для портовой инфраструктуры, ограничения перевозок по железной дороге и удорожание фрахта.

В совокупности эти факторы могут повысить стоимость топлива еще до того, как оно поступит на украинские АЗС.

Обратите внимание! Помимо мировых котировок нефти, на стоимость топлива в Украине влияет курс гривны к доллару, ведь импортные контракты заключаются именно в американской валюте. Если одновременно будут дорожать и нефть, и доллар, давление на розничные цены будет ощутимо сильнее.

Именно поэтому для украинского рынка важны не только мировые цены на нефть, но и ситуация на европейском рынке нефтепродуктов. Если из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке европейские трейдеры активнее закупают сырье или растет стоимость его доставки, украинские импортеры ощущают этот эффект практически сразу.

Стоит ли ожидать нового подорожания

Несмотря на рост мировых цен на нефть, резкого скачка стоимости топлива на украинских АЗС в ближайшие дни может и не произойти. Это означает, что пока операторы пытаются смягчить влияние более дорогого импортного ресурса на конечного потребителя.

Однако если высокие закупочные цены сохранятся в течение длительного времени, сети будут вынуждены постепенно переносить эти расходы на розничную стоимость топлива. В то же время Мацияускас призывает не спешить с прогнозами о резком подорожании или появлении бензина по 100 гривен за литр.

Разыгрываться цифрами и пугать водителей популистскими заявлениями о "100 гривен за литр" нецелесообразно. Динамика цен будет зависеть от двух факторов: равновесия на мировых нефтяных биржах и эффекта внутреннего ажиотажа,

– отмечает он.

Эксперт объясняет, что при любом подорожании на рынке часто срабатывает и психологический фактор: водители и бизнес начинают активнее заправляться "про запас". Это увеличивает спрос, быстрее истощает оперативные запасы на АЗС и может дополнительно ускорять рост цен.

Сейчас все зависит от того, как долго на мировом рынке будут сохраняться высокие цены на нефть. Если напряженность на Ближнем Востоке ослабнет, а котировки стабилизируются, украинские АЗС будут иметь больше возможностей удерживать нынешний уровень цен.

Если же дорогой импортный ресурс и высокие затраты на его доставку сохранятся, операторы будут постепенно закладывать эти затраты в розничную цену топлива.