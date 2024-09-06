Чи відбудеться зростання тарифів на інтернет з 1 жовтня

В Одесі відбувся круглий стіл, ініційований головою Одеської ОВА Олегом Кіпером. Під час цієї зустрічі представники різних компаній пояснили чому у українців можуть виникнути проблеми з інтернетом.

Чому можуть зрости тарифи

З 1 жовтня має відбутися перехід на загальну систему оподаткування. Учасники ринку комунікаційних послуг вбачають в цьому рішенні спробу монополізації галузі.

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Річ у тім, що нововведення може спричинити закриття невеликих компаній. Зокрема тих, що функціонують у селах.

А якщо вони і надаватимуть свої послуги, то зовсім за інші гроші. Це призведе до того, що в Одесі люди платитимуть за інтернет умовно 300 гривень на місяць, а де-небудь у віддалених районах – 1 300 і більше,

– уточнює виконавча директорка групи компаній "Мій провайдер" Людмила Кокоровець.

Конкуренція, яка панує на ринку і стимулює компанії контролювати якість послуг та утримувати прийнятні ціни. Голова Одеської ОВА висловив пропозицію створити робочу групу серед провайдерів, щоб систематизувати наявні пропозиції та розробити точний план дій.

Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації Це всеукраїнське явище, тому Одеса не може автономно щось змінити, і треба звертатися до Державної фіскальної служби.

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