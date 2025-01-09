У цих осіб заберуть пенсію: уряд визначив перелік пенсіонерів
9 січня 2025, 16:23Читать новость на русском
Цьогоріч ПФУ "забере" пенсію у частини українців. Вилучення відбуватиметься з визначеного переліку причин.
Через що ви втратите пенсію у 2025
Пенсію втратять деякі пенсіонери, що набули статус переселенця до 24 лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на 40 статтю бюджету України на 2025 рік.
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Зверніть увагу! Гроші не вилучаються з рахунків, якщо на них накладено арешт чи будь-які інші обтяження.
Чому Пенсійний фонд забере у деяких громадян пенсію:
- якщо на банківському рахунку особи не було жодної активності протягом останнього року (зняття, переведення коштів тощо);
- у випадку, коли особа не пройшла обов'язкову фізичну ідентифікацію своєчасно.
Кошти "повертатиме" Ощадбанк. Йдеться саме про залишок, станом на 1 січня 2025 року.
Зауважте! Особа може поновити виплату пенсії. Для цього вона має звернутись у ПФУ чи Ощадбанк та подати відповідну заяву.