Кого позбавлять субсидії з 1 грудня

Частина українців втратить субсидію у грудні. Причин скасування цієї допомоги є достатньо багато. Однак, найчастіше так відбувається через наявність боргів за ЖКП.

Через що скасовується субсидія

ОСББ та управлінські компанії зобов'язані інформувати Управління соціального захисту про наявність боргів у мешканців будинків. Звітність має проводитись щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зверніть увагу! Скасування субсидії відбувається за умови наявності боргу за ЖКП у розмірі більш як 680 гривень протягом щонайменше 3 місяців.

Також субсидія може скасовуватись якщо: