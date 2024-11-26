Кого позбавлять субсидії з 1 грудня

26 листопада 2024, 18:08
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Зорик

Частина українців втратить субсидію у грудні. Причин скасування цієї допомоги є достатньо багато. Однак, найчастіше так відбувається через наявність боргів за ЖКП.

Через що скасовується субсидія

ОСББ та управлінські компанії зобов'язані інформувати Управління соціального захисту про наявність боргів у мешканців будинків. Звітність має проводитись щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Які підприємства не відключатимуть від світла: нове рішення уряду

Зверніть увагу! Скасування субсидії відбувається за умови наявності боргу за ЖКП у розмірі більш як 680 гривень протягом щонайменше 3 місяців.

Також субсидія може скасовуватись якщо:

  • отримувач субсидії змінив місце проживання (оскільки субсидія призначається за конкретною адресою);
  • помер основний отримувач субсидії (заявник);
  • фінансовий моніторинг виявив, що вказані особою доходи – неправдиві (тобто, дохід родини по факту є вищим);
  • один з членів домогосподарства здійснив одноразову покупку на понад 100 тисяч гривень (у тому числі і валюти, банківських металів, або ж відкриття депозиту на цю суму).