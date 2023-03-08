Умови жорсткі: кому можуть відмовити у субсидії

В Пенсійному фонді, який тепер займається виплатами державної допомоги, розповіли з яких причин українці можуть не отримати субсидії. Це навіть залежатиме від того чи є у сім'ї депозит.

Спірне питання

Як виявилося, причиною не отримати субсидію може стати те, що один із дорослих членів сімейства ніде не навчається і не працює. І навіть якщо він працює, але офіційно отримує зарплату, нижчу за мінімальну, то сім'я допомогу все одно не отримає.

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Однак з початку повномасштабного вторгнення реальна кількість безробітних в Україні різко зросла, тому працевлаштуватися зараз – ще той квест. І водночас саме через це можна не отримати допомогу, яка інколи так потрібна.

Хто може не отримати субсидії

що відмовити у допомозі можуть і тим, хто не платив за комунальні послуги понад 3 місяці.

Крім того, субсидію не дадуть, якщо:

сім'я має квартиру площею понад 130 квадратних метрів, або житловий будинок понад 230 квадратних метрів. Щоправда, це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома або більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням;

сім'я володіє транспортним засобом, якому не більше 5 років;

сім'я має два або більше транспортних засобів, яким не більше 15 років. Однак це не стосується наявності причепу або мопеда;

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