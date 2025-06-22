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Економіка Тарифи Борги із нізвідки: чому українцям нараховують зайве за газ
22 червня, 14:01
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Борги із нізвідки: чому українцям нараховують зайве за газ

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українці скаржаться на неочікувані борги за газ через можливі технічні збої та помилки споживачів, такі як неправильні реквізити та затримка передачі показників лічильника.
  • Для уникнення боргів необхідно передавати дані лічильника щомісяця з 28 до 5 числа та вчасно оплачувати до 25 числа.

Українці почали масово скаржитися на неочікувані борги в платіжках за газ. У Нафтогазі пояснили, чому виникла така ситуація та що робити споживачам.

Чому зʼявляються неіснуючі борги за газ

Як повідомили у "Нафтогазі", основна причина "фейкової" заборгованості у платіжках може раптово зʼявлятися не лише через технічні збої у компанії, але й через поширені помилки самих споживачів газу, передає 24 Канал.

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Як наголошують у компанії, борг може з’явитися через низку моментів:

  • якщо неправильно вказати реквізити при оплаті;
  • не передавати вчасно показники лічильника;
  • або затримувати оплату.

Зокрема, варто памʼятати: передавати дані потрібно щомісяця з 28 числа до 5 числа, а платіж слід здійснити до 25-го числа. 

Чим загрожує нерегулярна оплата за газ споживачу

Якщо споживач не здійснив оплату за спожитий газ до 25 числа поточного місяця, ця сума автоматично переноситься в рахунок наступного місяця як заборгованість. Тому важливо оплачувати вчасно, аби уникнути появи боргів у платіжках.